4 produtos e um 'plus' que fãs do Pato Donald (que está fazendo 86 anos) precisam ter

Hoje, 9 de junho, é aniversário de estreia de um dos personagens mais famosos dos desenhos animados: o Pato Donald está completando 86 anos. Ele apareceu pela primeira vez no curta-metragem "A Galinha Sábia" ("The Wise Little Hen") em 1934 (veja o desenho aqui). Desde então, Donald se consolidou como o segundo personagem mais popular dos estúdios Disney, atrás apenas de Mickey Mouse, mesmo aparecendo quase sempre como o antagonista antipático e brigão. Mesmo assim, divertiu gerações e fez parte da infância de milhões de pessoas mundo afora. Para marcar o aniversário, selecionamos cinco produtos que fãs no pato rabugento vão adorar.. Confira:

1. Revista em Quadrinhos Pato Donald Edição Zero

As revistas em quadrinhos do Pato Donald estão sendo reeditadas no Brasil depois de trocarem de editora. Nesta edição Zero há nada menos do que sete histórias inéditas no país, além de outras duas com apenas uma página. Em uma delas, a principal, há um passeio cultural por monumentos e cenários importantes da Noruega, da Dinamarca e da Suécia. Além do papel de melhor qualidade (na capa e na parte interna), a seleção acertada de conteúdo faz dessa edição uma das melhores, se não a melhor, dessa nova leva. Compre a partir de R$ 9,90.

2. Pop Donald Disney Funko



Figura colecionável 'Bigheaded' do personagem Pop Donald Pop Disney. Produzido em vinil criado pela empresa Americana Funko, famosa por seus bonecos 'cabeçudos' Pop de várias séries de TV, cinema, videogames, desenhos animados, animes entre outros. Compre a partir de R$ 149,90.

3. Sandálias Havaianas Disney



Com vários personagens da Disney, incluindo o Pato Donald, essa sandália Havaianas tem solado 100% borracha, com o conforto que todo mundo conhece, e modelos para meninos e meninas. Compre a partir de R$ 39,99.

4. Porta Objeto Banquinho



Com o trio mais famoso da Disney. Mickey, Donald e Pateta enfeitam esse banquinho com tampa porta objetos. Feito em MDF e revestido em Poliéster. Compre a partir de R$ 62,90.

5. Amazon Prime

Aproveite o grande acervo da Disney e assine o Amazon Prime. Além de frete grátis em uma infinidade de produtos da Amazon, você passar a ter streaming de vídeo, com milhares de filmes (em geral, o Amazon Prime consegue as estreias mais recentes do cinema primeiro que os demais serviços similares), streaming de música, de videogame e também vários e-book gratuitos incluídos no pacote. Os estreantes no serviço recebem o primeiro mês de teste grátis e depois pagam apenas R$ 9,90. Uma pechincha. Acesse pelo Amazon Prime.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.