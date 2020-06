Confira o discurso inspirador e antirracista de Beyoncé; vídeo impressionou as redes sociais

No último domingo, Beyoncé enviou uma mensagem para a geração de formandos de 2020 , destacando suas realizações com um discurso inspirador no qual divulgou a mensagem do movimento “Black Lives Matter” e elogiou aqueles que estão trabalhando pela mudança do mundo.

A cantora estava em uma lista privilegiada de personalidades convidadas a participar da cerimônia virtual global do YouTube "Dear Class of 2020".

Confira o vídeo legendado pelo Cultura Pop: