Forças Armadas americanas podem perder marca Space Force para a Netflix

A Netflix disputa com as Forças Armadas dos Estados Unidos o registro da marca "Space Force", que batiza a comédia que estreou no fim de maio. E, segundo reportagem do site The Hollywood Reporter, a gigante do streaming deve levar a melhor.

A Netflix usa a marca para divulgar a série estrelada por Steve Carell desde janeiro de 2019. A série é uma sátira à divisão de mesmo nome criada pelo presidente Donald Trump.

Nos Estados Unidos, o registro de marcas começa quando alguém usa comercialmente uma marca. As Forças Armadas têm um pedido de registro pendente no país, por intenção de uso, mas a Netflix foi mais veloz.