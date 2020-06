Milton Neves passa mal durante programa e é internado em São Paulo

O jornalista Milton Neves, apresentador do programa Terceiro Tempo na Band, sentiu-se mal no fim do programa deste domingo (7) e foi levado ao hospital São Luiz, na capital paulista.

Neves foi transferido para o hospital Sírio Libanês e informou que passa bem. "Olá, senti 'zunzura' no final do Terceiro Tempo da BAND e colegas me levaram pro São Luiz e agora tô no Sírio Libanês com tudo estabilizado, mas amanhã o Dr.Sergio do Carmo Jorge fará 'exames complementares'. Ainda não foi desta vez que subi pro andar de cima como torce Mauro Beting", brincou.

O apresentador também publicou uma foto no hospital e agradeceu a preocupação dos telespectadores. "Galera, estou vivinho da Silva aqui no Sírio Libanês! Obrigado por tanta preocupação. Êta gente boa!"