Lançamentos da Netflix: mais de 20 séries e filmes chegam à plataforma; confira a lista

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (8)

Reckoning

Disponíveis a partir de quarta-feira (10)

Curon

Lenox Hill

My Mister

Reality Z

Disponíveis a partir de quinta-feira (11)

A Morte do Patriarca

Disponíveis a partir de sexta-feira (12)

A Busca

Destacamento Blood

F is for Family (4ª temporada)

Frank Elstner — Just One Last Question

Jo Koy — In His Elements

Kipo e os Animonstros (2ª temporada)

Magnetic — Para Poucos

Mais Fortes que a Gravidade

Mais Fortes que a Gravidade 2

Mais Fortes que a Gravidade 3

Namoro, Amizade… ou Adeus? (2ª temporada)

Playmobil — O Filme

Silêncio na Floresta

Viciados em Emoção

Disponíveis a partir de sábado (13)

Alexa e Katie (2ª parte da 3ª temporada)