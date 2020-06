João Rock anuncia festival online com Alceu Valença, Marcelo D2 e CPM22

O Festival João Rock, realizado anualmente em Ribeirão Preto (SP), foi mais um dos eventos adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a organização anunciou que fará um festival online no dia 20 de junho.

O festival João Rock e Você terá 8 horas de transmissão com apresentações de Alceu Valença, Marcelo D2, CPM22, Raimundos, Humberto Gessinger e Poesia Acústica.

A apresentação das atrações e entrevistas acontecerá sob o comando de Mauricio Meireles com direção artística de Diego Pignataro. O evento será transmitido a partir das 16h pelo canal do João Rock no YouTube e também pelas rádios 89 FM (São Paulo e Goiânia) e Rádio Cidade (Rio de Janeiro).

A 19ª edição do João Rock estava prevista para junho e foi adiada para 12 de setembro.