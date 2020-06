JK Rowling, autora de Harry Potter, é criticada após comentários polêmicos no Twitter

A britânica JK Rowling, reconhecida mundialmente após escrever a saga “Harry Potter”, foi criticada mais uma vez devido a comentários considerados transfóbicos no Twitter. Ela foi acusada de apagar a existência de mulheres trans e homens trans

“Opinião: Criando um mundo pós-COVID-19 mais igual para as pessoas que menstruam. Pessoas que menstruam. Tenho certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude. Wumben? Wimpund? Woomud?”, se referindo ao termo mulher em inglês (Woman).

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020