A história de um hacker que poderia ter encontrado evidências de vida alienígena inteligente

Normalmente, quando falamos de hackers, falamos sobre divulgação de dados de empresas ou indivíduos. Como o que aconteceu com o Anonymous, que colocou em xeque várias organizações e políticos ao redor do mundo. Mas desta vez é diferente, porque veremos algo relacionado à vida extraterrestre que pode ser encontrado em nosso planeta.

Um caso de 20 anos atrás

A questão dos alienígenas é algo que muitas pessoas ao redor do mundo querem saber mais. Isso porque, em um universo tão vasto e cheio de possibilidades, a crença de que estamos sozinhos no universo é mais assustadora do que pensar que há vida inteligente por aí.

Mas foi nos anos 2000 que um hacker chamado Gary McKinnon conseguiu acessar os computadores do governo dos Estados Unidos. Isso chegou ao ponto de lhe dar acesso a todos os arquivos secretos do governo. Fora os danos que causou ao governo, onde eliminou cerca de 1.300 contas de usuários e roubou inúmeras senhas.

Gary encontrou um documento que, até o momento, parece algo saído de um filme de ficção científica. Este documento tinha uma lista de nomes de funcionários do governo dos Estados Unidos que foram listados como “Oficiais Não Terrestres” e referenciaram que esses Oficiais não vivem no planeta Terra. Junto com esses nomes, o documento falou sobre algo chamado

"Transferência de Frota" e nomes de "Navios", como USSS LeMay e USSS Hillenkoetter. Como se tudo isso não bastasse, Gary afirma ter visto os navios mencionados nos documentos e garante que pareciam naves espaciais.

Mas o hacker encontrou muito mais

Junto com essas revelações impressionantes, Gary McKinnon conseguiu encontrar a localização de uma espaçonave que colidiu com a Terra há muitos anos, que foi recuperada pelo governo dos Estados Unidos para fazer engenharia reversa.

Hacker estrangeiro

Mas uma das coisas mais interessantes de todas é uma tecnologia que poderia fornecer toda a raça humana com energia pura e livre. O que nunca foi usado porque o negócio de petróleo ainda era muito forte. No final, Gary foi descoberto em 2002.

Não, eles não o mataram ou o colocaram na cadeia, mas ele ainda está vivo e atualmente tem 54 anos. Dizem que, como ele viveu e ainda vive na Grã-Bretanha, o governo dos Estados Unidos não tinha jurisdição para prendê-lo. Até hoje, ele afirma que tudo o que viu é real e o fato de permanecer vivo e livre pode ser um sinal de que é verdade.