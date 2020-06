Geraldo Luís pode trocar Record pelo SBT após quarentena

Afastado do Balanço Geral desde o início da pandemia, o apresentador Geraldo Luís pode trocar a Record pelo SBT após o período de quarentena. A informação foi compartilhada por Cíntia Lima e Rafael Pessina no Melhor da Tarde desta segunda-feira, 8.

"O Geraldo Luís está em casa fazendo seu isolamento social. Por ser diabético, do grupo de risco, ele está afastado da TV. Segundo as informações, o Geraldo iria para um projeto noturno da Record. Porém, outra emissora está de olho nele para um outro projeto", comentou Pessina.

"A situação agora parece propícia para o Geraldo conversar. Com a chegada do Reinaldo Gottino, para onde vai o Geraldo? O SBT já está interessado e não é a primeira vez. Dentro de algum tempo, essas conversas podem ganhar um pouquinho de peso", garantiu Cíntia.

Catia Fonseca confirmou que o interesse do SBT no apresentador da Record vem de longa data. "Um amigo me contou que uns três anos atrás, ele teria sido chamado para conversar sobre uma possível ida para o SBT e a Record fez uma proposta melhor", contou.

"Esse meu amigo me disse que o Geraldo não foi para o SBT na época por causa da multa rescisória e ele não quis arcar com esse prejuízo", completou a apresentadora do Melhor da Tarde.