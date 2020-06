Descobrimos o que inspirou a criação dos títulos dos episódios de Anne With An E

Anne With An E é um sucesso. A série disponível na Netflix conta com três temporadas e roubou o coração de muitas pessoas, mas, mesmo os mais fãs, podem não saber algumas informações sobre a série. Por exemplo, voce sabe como foram criados os títulos dos episódios?

Eles são frases retiradas de romances. Os nomes da primeira temporada foram de Jane Eyre de 1847, escrito por Charlotte Brontë. Os da segunda de Middlemarch de 1871, escrito por George Eliot. Por fim, da terceira saiu de Frankenstein de 1818, escrita por Mary Shelley.

