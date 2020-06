Banheiro, pet, ingresso... Tudo sobre o drive-in do Memorial da América Latina

Se você sempre teve aquela curiosidade de assistir a um filme em um drive-in, como era antigamente, a partir da terça-feira da semana que vem, dia 16, será possível. Em uma iniciativa entre o Cine Petra Belas Artes, a Secretaria de Cultura e o Governo de Estado de São Paulo, até 100 carros poderão lotar parte da área externa do Memorial da América Latina e aproveitar uma experiência cinematográfica única.

Segundo os organizadores, as vendas devem começar ainda esta semana – a previsão é que comece nesta terça-feira (9) – pelo site e aplicativo do Cine Belas Artes.

Os filmes também ainda estão sendo escolhidos, mas clássicos como “Laranja Mecânica” (1972) e “O Iluminado” (1980) já estão confirmados.

Roteiro

O cinema em modelo drive-in viveu seu auge nas décadas de 1950 e 60 e, agora que as salas estão fechadas em meio a pandemia, o modelo se tornou uma ótima experiência cinematográfica a ser revivida.

A exibição de filmes em espaços de estacionamentos para espectadores em veículos nasceu em 1933 a partir de uma ideia de Richard M. Hollingshead, então gerente de uma autopeças, cuja a mãe não se sentia confortável em visitar cinemas regulares pelo pouco espaço das poltronas.

A partir disso, o modelo foi conquistando cada vez mais espaço, até que chegou no Brasil em entre as décadas de 60 e 70. Por aqui, o drive-in mais popular do país foi construído em 1973 em Brasília e funciona até hoje com capacidade para 500 veículos em 15 mil m2 e 312 m2 de tela.

Manual do espectador

Se você só conhece o cinema drive-in pelas telas e ainda não sabe se comportar em um, confira as dicas!

Por que ir?

Se você gosta de comer e conversar enquanto assiste filmes, a privacidade de acompanhar os frames em seu próprio carro é uma ótima opção. Além do mais, você pode levar a família toda

Ingressos

O Cine Drive-in Belas Artes limita até quatro pessoas por veículo. Os preços individuais são R$ 40 ou R$ 60 pelo carro todo. Eles estarão a venda nas plataformas do Petra Belas Artes

Se apertar

Quatro banheiros estarão disponíveis para os espectadores, mas, para ir até lá será preciso sinalizar com o pisca-alerta e esperar que algum funcionário te acompanhe até o local. Além de ser o único momento permitido para sair do carro, só pode quando pelo menos um banheiro estiver livre. Bom, pelo menos não tem fila…

Pet pode

Os pets estão permitidos, mas lembre-se de que eles precisarão ficar dentro do carro durante todo o tempo de exibição

Lanchinho

E se eu quiser comer alguma coisa? Ao comprar seu ingresso pelo aplicativo, você também garante seu combo para retirar no momento da chegada

Escurinho

Ao começar o filme, desligue seus faróis e use-os apenas para chamar os funcionários em caso de dúvidas

Não é feitiçaria

Assim como antigamente, basta você sintonizar o rádio do seu carro na frequência em que a cabine transmitirá o som. E, para ser mais moderno, ele também estará disponível pelo aplicativo Belas Artes