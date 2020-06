Belas Artes Drive-In: veja a programação completa do cinema ao ar livre

Se você sempre teve aquela curiosidade de assistir a um filme em um drive-in, como era antigamente, a partir da quarta-feira da semana que vem, dia 17, será possível. Em uma iniciativa entre o Cine Petra Belas Artes, a Secretaria de Cultura e o Governo de Estado de São Paulo, até 100 carros poderão lotar parte da área externa do Memorial da América Latina e aproveitar uma experiência cinematográfica única.

Segundo os organizadores, as vendas começam às 18h de terça-feira (9) pelo site e aplicativo do Cine Belas Artes. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) ou R$20 (meia entrada) – promoção permite carro com até 4 pessoas R$ 60. Compras de combos com bebidas e comidas devem ser feitos antecipadamente.

Confira a programação completa, cheia de clássicos, abaixo.

Programação Belas Artes Drive-in no Memorial da América Latina

Quarta-feira, 17/6

19h – Apocalipse Now – Final Cut

Quinta-feira, 18/6

18h – Partida

21h – Os Melhores Anos de uma Vida

Sexta-feira, 19/6

19h – Apocalipse Now – Final Cut

23h – Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio

Sábado, 20/6

18h – O Menino e o Mundo

20h30 – Os Melhores Anos de uma Vida

23h – Pulp Fiction: Tempo de Violência

Domingo, 21/6

18h – A Vida é Bela

21h – Apocalipse Now – Final Cut

Terça-feira, 23/6

19h – Matrix

Quarta-feira, 24/6

19h – Relatos Selvagens

Quinta-feira, 25/6

18h – Relatos Selvagens

21h – Matrix

Sexta-feira, 26/6

19h – Matrix

23h – Annabelle

Sábado, 27/6

17h30 – As Bicicletas de Belleville

20h – Relatos Selvagens

23h – Kill Bill Volume 1

Domingo, 28/6

18h – Tel Aviv em Chamas

21h – Matrix

Terça-feira, 30/6

19h – De Olhos Bem Fechados

Quarta-feira, 1/7

19h – 2001: Uma Odisseia no Espaço

Quinta-feira, 2/7

18h – Nascido para Matar

21h – Laranja Mecânica

Sexta-feira, 3/7

19h – Lolita

23h – O Massacre da Serra Elétrica

Sábado, 4/7

17h30 – Tito e os Pássaros

20h – Nascido para Matar

23h – O Iluminado

Domingo, 5/7

18h – Laranja Mecânica

21h30 – O Iluminado

Terça-feira, 7/7

19h – O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Quarta-feira, 8/7

19h – Mad Max: Estrada da Fúria

Quinta-feira, 9/7

18h – O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

21h – Mad Max: Estrada da Fúria

Sexta-feira, 10/7

20h – Mad Max: Estrada da Fúria

23h – As fitas de Poughkeepsie

Sábado, 11/7

17h30 – Turma da Mônica – Laços

20h – O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

23h – Kill Bill Volume 2

Domingo, 12/7

18h – Cinema Paradiso

21h – Mad Max: Estrada da Fúria

Serviço: Belas Artes Drive-In

Onde: Memorial da América Latina – Entrada pela Rua Tagipuru s/no. – Portão 2

Quando: a partir de 17 de junho, de terça a domingo

Horários e Classificação indicativa: consulte a programação

Ingressos e combos deverão ser adquiridos antecipadamente através do site do Petra Belas Artes

Valores de Ingresso:

R$40,00 inteira ou R$20,00 meia entrada.

Promoção R$60,00 para carro com até 4 pessoas

*ATENÇÃO, cada compra equivale a um carro, então inserir a quantidade de ingresso, inteiras ou meias, em uma única compra. O valor promocional já considera um carro com até 4 pessoas, portanto, sem a necessidade de informar o número certo de integrantes.

**Meia entrada para estudantes e idosos, perante comprovante de estudante ou documento.

Capacidade para 100 carros

Mais informações no site: cinebelasartes.com.br