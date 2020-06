Assim é a casa onde Ester Expósito vive com sua família em Madri

Em tempos de quarentena, foi possível ver as diferentes mansões onde artistas e celebridades passaram o confinamento. Nesta ocasião, descobrimos a propriedade onde a atriz Ester Expósito vive com os pais.

A estrela da série Elite da Netflix, reside em Madri, sua cidade natal. E pelo que vimos em suas redes, ela respeitou o isolamento social, que tem voltado a normalidade no país europeu.

Em suas diferentes fotografias publicadas no Instagram, foi possível ver algumas áreas internas do ‘cantinho’.

De acordo com o site Divinity, a propriedade da jovem atriz de 20 anos é um construção de dois andares, conectado por uma escada em espiral branca.

Por meio de postagens no Instagram e no TikTok, Expósito mostrou que não mora em um local com grandes luxos, com móveis contemporâneos.

Além disso, a artista também mostrou onde supostamente seria o seu quarto, com uma grande janela e uma cômoda, onde gravou um vídeo dançando que causou furor nas redes. Confira:

