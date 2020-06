Viper lança versão inédita de música com vocal de Andre Matos; ouça

Esta segunda-feira, 8 de junho, marca o primeiro aniversário de morte de Andre Matos. Também hoje, a banda Viper lança versão inédita da faixa "The Spreading Soul Forever" com vocais de Matos, que foi integrante da banda até 1990.

Leia mais:

Alan Frank, que fez parte do Polegar, é internado em estado grave com coronavírus

Geraldo Luís pode trocar Record pelo SBT após quarentena

A música foi lançada originalmente em 1992, no disco "Evolution". A versão inédita com Matos, que morreu de infarto aos 47 anos, foi gravada em 2013.

Naquele ano, a banda paulistana contou com a participação de seu ex-vocalista em apresentação no Rock in Rio. Foi na Viper que André se aventurou pelos vocais pela primeira vez, ainda aos 13 anos.

Além da Viper, Andre se tornou conhecido no Angra (1990-2000) e Shaman (2000-2006 e 2018-2019). Desde 2006, fazia carreira solo.