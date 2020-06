Novo filme na Netflix para quem deseja saber como seria uma mistura de 'Vikings', 'Game Of Thrones' e 'Mortal Kombat'

Você certamente não havia percebido a grande semelhança de Travis Fimmel, que interpreta Ragnar em “Vikings”, com o ator Charlie Hunnam até assistir “Rei Arthur: A Lenda da Espada” que foi recentemente adicionado ao catálogo da Netflix.

Com paisagens e castelos dignos de “Game Of Thrones”, o filme mostra lutas que também poderiam fazer parte do clássico “Mortal Kombat”. Tudo isso para mostrar a história de Arthur, um jovem das ruas que controla os becos de Londonium até o momento em que entra em contato pela primeira vez com uma espada que o obriga a aprender a lidar com novos poderes.

Confira o trailer: