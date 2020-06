Netflix tem reality sobre médicas e esposas de médicos repleto de barracos

Se você gosta de ver o circo pegando fogo em reality shows repletos de luxo e intrigas como Keeping Up with the Kardashians ou The Real Housewives (todos disponíveis na Netflix), um novo lançamento pode ser seu mais novo programa.

Trata-se de Married To Medicine, um retrato de quatro mulheres casadas com famosos médicos de Atlanta e duas doutoras que fazem parte deste círculo restrito, mas com muitos desentendimentos.

E este não é o único! Confira outros reality shows repletos de brigas:

The Real Housewives of Beverly Hills

Um grupo de mulheres ricas vive amizades, mas também entram em conflitos com altas doses de bebidas e drama.

Yummy Mummies

Com aparência de modelo e um estilo de vida luxuoso, essas mulheres grávidas australianas não têm limites.