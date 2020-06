Grey's Anatomy: Criadora explica o que diferencia o programa das outras séries médicas da TV

A criadora de “Grey's Anatomy”, Shonda Rhimes, já explicou o que diferencia está série famosa das outras que também levam médicos e hospitais como tema central.

Na ocasião lembrada pelo portal Cinema Blend, ela explicou para a apresentadora Oprah Winfrey em 2006 usando a série “ER” como exemplo.

“ER é um programa de alta velocidade. A câmera voa, a adrenalina está correndo. Minha série é mais pessoal. A ideia para a série começou quando uma médica me disse que era incrivelmente difícil depilar as pernas no chuveiro do hospital. A princípio, isso pareceu um detalhe bobo. Mas então pensei no fato de que era a única hora e local em que essa mulher teria para raspar as pernas. O trabalho é difícil”, revelou.

Será este segredo para entregar 16 temporadas e continuar sendo uma das maiores audiências da ABC?