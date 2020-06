Cinema Virtual: Novo streaming tem oferta de filmes inéditos durante pandemia

Com salas fechadas e sem previsão de volta, os cinéfilos de plantão têm agora mais uma opção no mar de streamings para acompanhar as novas produções audiovisuais. O Cinema Virtual está em cartaz como uma plataforma brasileira trazendo filmes inéditos e exclusivos para o país, um esforço conjunto entre distribuidoras e salas de cinema para tentar contornar a crise provocada pela pandemia.

A ideia é que ele seja um substituto dos cinemas tradicionais, mas de forma online, pelo menos enquanto durar a pandemia. Em vez da assinatura tradicional de streamings, por catálogo, a plataforma aluga os filmes individuais. O valor, de R$ 19,90 a R$ 24,90, dá acesso ao longa por 72 horas, que pode ser assistido pelo computador, smart TV, tablet ou smartphone.

A diferença é que parte do dinheiro vai para salas de cinemas atualmente paradas. Você decide qual pretende apoiar na hora do pagamento. Entre alguns participantes estão estabelecimentos da rede PlayArte e o Petra Belas Artes, de São Paulo, além de outras salas do circuito independente espalhadas país.

Como nos cinemas físicos, toda quinta-feira os lançamentos são colocados no ar. Ficam disponíveis por duas semanas – ou mais, se houver grande procura.

Por enquanto, desde que foi lançado na semana passada, há oito atrações que podem ser alugadas no site, alguns indicados e vencedores de premiações.