El Presidente: Série da Amazon Prime é novo olhar sobre o FifaGate

Quem acompanha o futebol e até quem não dá muita bola deve se lembrar do escândalo que envolveu o mar de dinheiro movimentado ilegalmente por membros e associados da Fifa. Com a memória ainda fresca, a série “El Presidente”, que tem oito episódios e estreia nesta sexta-feira (5) na Amazon Prime Video, traz um novo olhar para o evento que ficou conhecido como “FifaGate”: a operação conjunta das polícias de Suíça e EUA em 2015 que resultou na prisão de sete dirigentes de futebol em Zurique, incluindo o brasileiro José Maria Marin, ex-presidente da CBF.

Além de Marin, outros figurões do futebol brasileiro como Ricardo Teixeira (também ex-mandatário da CBF) e José Hawilla (dono da empresa responsável pela comercialização dos direitos de TV) estão representados na obra.

Entre os muitos cartolas que indiciados ou presos no processo, o fio condutor da história é Sergio Jadue, da ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile). A partir dele e outros membros do órgão regulador do futebol mundial, a trama, envolvendo extorsão, fraude e lavagem de dinheiro, se desenrola.

A aposta é em rostos já conhecidos pelo público para dar vida aos personagens da realidade na série dramática chilena. O ator colombiano Andrés Parra, de “Pablo Escobar: O Senhor do Tráfico”, está no papel de Jadue. Ao lado do protagonista, Karla Souza, de “How to Get Away With Murder”, e Paulina Gaitan, de “Narcos”.

A produção também está em boas mãos para garantir o desenrolar da trama. O argentino Armando Bó, que ganhou o Oscar de melhor roteiro por “Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)”, comanda a direção.