'Spectaculu – Mestres do Samba': série resgata memória do gênero musical

Estreou nesta semana a série "Spectaculu – Mestres do Samba". São 13 episódios com grandes nomes do samba, como Nelson Sargento e Tia Surica, para contar as histórias e resguardar a memória do gênero musical que é a cara do Brasil. Os quatro primeiros episódios já estão disponíveis no YouTube.

"Neste momento, que vivemos este drama tão grande com a pandemia, os mestres precisam ser valorizados e respeitados", afirmou a atriz Marisa Orth, diretora da escola de artes e tecnologia Spectaculu, do Rio de Janeiro, em conversa com Ana Paula Rodrigues e Danilo Gobatto na Rádio Bandeirantes.

Veja também:

A série musical é uma homenagem da juventude das periferias do Rio de Janeiro para os grandes mestres sambistas. Produzida pela Spectaculu em parceria com YouTube Space Rio e Conexão Social Produções, "Spectaculu – Mestres do Samba" apresenta histórias e canções do mais popular dos ritmos brasileiros.

Participam da série os sambistas Nelson Sargento, Rubem Confete, Tia Surica, Tantinho da Mangueira, Tiãozinho da Mocidade, Zé Luís do Império, Aluisio Machado, Noca da Portela, Francineth, o grupo Raízes Africanas, a biógrafa Marília Barboza, a porta-bandeira Vilma Nascimento e a cantora Ella Fernandes.