Banksy compartilha arte e mensagem de apoio à luta antirracista

O artista Banksy publicou neste sábado (6) uma arte com mensagem antirracista em apoio aos protestos nos Estados Unidos e outros países, que eclodiram após a morte de George Floyd por um policial no dia 25 de maio.

A pintura mostra um memorial em uma parede de rua, com um porta-retrato simbolizando uma pessoa negra, ao redor de flores e algumas velas apagadas. No seu lado direito, uma única vela, mais alta e acesa, faz uma grande bandeira dos Estados Unidos começar a pegar fogo.

Com a arte, o artista compartilhou uma mensagem em que diz que é dever dos brancos abandonar o racismo. A publicação na rede social Instagram já atingiu quase 1,6 milhão de curtidas. Leia o que disse Banksy:

“Primeiro eu achei que deveria apenas me calar e ouvir a população preta sobre essa questão. Mas porque eu faria isso? Este problema não é deles. É meu.

O sistema está falhando com pessoas de cor. O sistema branco. É como um cano quebrado que alaga o apartamento do andar debaixo. Este sistema falho está fazendo da vida deles um inferno, mas não é o trabalho deles consertá-lo. Eles não conseguiriam fazer isso, porque ninguém deixa eles entrarem no apartamento do andar de cima.

Este é um problema branco. E, se as pessoas brancas não o consertarem, alguém vai ter que subir as escadas e arrombar a porta do apartamento.”