‘Clubhouse Games’ traz 51 jogos em um para Switch

Que tal voltar no tempo com um simples toque? Parece fácil, e é, de certa forma. O novo título que chega para Nintento Switch hoje, “Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics” é uma oportunidade de revisitar antigos jogos de tabuleiro, mesa, cartas, entre outros, mas com uma nova roupagem digital.

Trata-se de uma coleção com 51 opções de diversos gêneros possíveis e do mundo inteiro. Tem dama, dominó, pôquer, dardo, ligue quatro, presidente e até autorama. Uma facilidade está na contagem automática de placares e regras – assim não dá para roubar. Além disso, se cansar, é possível trocar de jogo a qualquer hora, sem esforço.

As possibilidades de interação são potencializadas pelos modos de jogos compatíveis, os três que existem para Switch. E no multiplayer, tanto online quanto local, até quatro pessoas podem jogar ao mesmo tempo.

Para quem quer uma palhinha, haverá a Pocket Edition, uma versão gratuita com quatro dos 51 jogos. O game está na íntegra por R$ 167,19.