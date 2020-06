Veja a lista das lives para sexta (5), sábado (6) e domingo (7)

Nessa pandemia, a sexta-feira chega e a única certeza que temos, em meio a tantas incertezas, é que haverá lives. Nesse fim de semana, não é diferente. Artistas para todos os gostos se apresentam ao vivo pela internet. Confira as atrações e se programe para acompanhar.

O esquenta da programação do fim de semana começa ainda nesta sexta (5). Marcelo D2 e a banda de reggae Ponto de Equilíbrio se apresentam, cada um em seu canal do YouTube, às 20h e 21h, respectivamente. O destaque da noite fica por conta da dupla Edson & Hudson, que entra na tela da Band às 22h45 em show exclusivo.

O pontapé para o sábado quem dá é Bell Marques, às 18h, já em clima de arraial. No dia, tem mais sertanejo, com Zé Neto e Cristiano, às 18h, e Fernando e Sorocaba, às 21h. Jota Quest se apresenta às 20h e o grupo indie Tuyo marca presença nas redes, às 21h. Todas as apresentações são pelo YouTube.

Os Inimigos da HP começam o domingão com uma live paga (a partir de R$ 13), às 14h. A banda Mato Seco faz show, a partir das 16h30, no YouTube, assim como Mumuzinho, às 18h. No horário, tem Tom Zé no canal Arte1.