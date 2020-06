Jornalista analisa discussões sobre racismo em ebook gratuito

A discussão em torno do racismo e as condições impostas a pessoas negras na sociedade brasileira voltou aos holofotes nas últimas semanas, embora nunca devesse ter saído. No entanto, especialmente para pessoas brancas, conscientes ou não das mazelas da desigualdade racial, pode ser difícil saber o que pensar, fazer e dizer (ou ainda, não dizer) no meio destes debates.

Em seu blog, no ano de 2014, a jornalista Reni Eddo-Lodge escreveu sobre suas frustrações a respeito da forma como as discussões sobre raça e racismo no Reino Unido estavam ocorrendo, dando protagonismo e sendo endereçadas, em geral, a pessoas que não sofrem com tais questões. A postagem viralizou, doeu em quem deveria doer, e abriu espaço para uma conversa sobre os sentimentos e o lugar de pessoas negras neste emaranhado de opiniões.

A experiência virou livro, "Por Que Eu Não Converso Mais Com Pessoas Brancas Sobre Raça", publicado em 2019. Ele agora está disponível em formato digital gratuitamente, por iniciativa da Editora Letramento, que publicou a obra no Brasil.

Para ler, basta baixar o arquivo no site da Amazon, e abrí-lo em seu computador, smartphone ou leitor de e-books. Clique aqui para resgatar o seu.