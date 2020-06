As 4 melhores séries que acabaram de estrear na Netflix

Metro Jornal selecionou as quatro melhores estreias entre as séries nesta semana. Confira:

Melhores novidades da Netflix

13 Reasons Why (4ª temporada)

Clay Jensen é um estudante que se vê envolvido em uma série de mistérios provocados pelo trágico suicídio de uma amiga.

Fuller House (2ª parte da 5ª temporada)

As aventuras da família Tanner continuam: DJ Tanner-Fuller partilha a sua casa com a irmã Stephanie e a amiga Kimmy, e juntas as três educam os seus três filhos.

Keeping Up with the Kardashians (1ª e 2ª temporadas)

Com o apoio da mãe Kris, as irmãs Kim, Kourtney e Khloé se tornam celebridades internacionais nesta série divertida e glamourosa.

Perdida (1ª temporada)

Antonio quer encontrar sua filha desaparecida a qualquer custo, mesmo que isso incomode muita gente — ou que precise ir para a prisão.