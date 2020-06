Youtuber é identificado em vídeos de saque em shopping durante protestos antirracistas

O youtuber Jake Paul, 23 anos, foi acusado formalmente após ser identificado em vídeos que mostravam invasão e saque de um shopping em Scottsdale, no estado americano do Arizona, no último fim de semana. A ação de vândalos ocorreu durante os protestos antirracistas que eclodiram após o assassinato de George Floyd pela polícia em 25 de maio.

Em uma filmagem do Instagram Stories, Paul aparece andando dentro do shopping enquanto dezenas de pessoas ao redor vandalizam lojas. As imagens teriam sido captadas por Andrew Blue, o próprio câmera de seu canal no YouTube, no dia 31 de maio.

O youtuber foi enquadrado em duas contravenções, segundo boletim de ocorrência da polícia de Scottsdale obtido pelo Buzzfeed News americano.

"Nossa investigação mostrou que Paul continuou presente depois que o protesto foi declarado uma reunião ilegal e os manifestantes foram avisados a saírem do local pela polícia. Paul também entrou de maneira ilegal e continuou dentro do shopping quando já estava fechado", diz o documento.

Em resposta, Paul afirmou que não participou de nenhum saque ou vandalismo e esteve no local apenas para filmar o ocorrido.

Quem é Jake Paul

Apesar de hoje manter um canal no YouTube, Jake Paul começou a alcançar popularidade na extinta plataforma de vídeos Vine, ainda na adolescência. Em 2015, estreou como ator na série "Bizaardvark", do Disney Channel. Ele também se arriscou na música e chegou a lançar singles e videoclipes.

O irmão de Jake, Logan Paul, 25 anos, também é youtuber e igualmente se envolveu em polêmica quando publicou um vídeo em que mostrava o cadáver de um homem que havia se suicidado durante viagem ao Japão.