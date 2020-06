Vikings: Revelam quando os últimos episódios da 6ª temporada serão lançados e sugerem trama que pode ser resolvida

A página oficial Vikings France fez mais um post interessante sobre a segunda parte da sexta temporada, que entregará um final para a série.

Pela página do Facebook, foi anunciado que os novos episódios sairão no fim do ano e terao uma data oficial divulgada no verão, que acontece em setembro na França.

Na imagem que acompanha as informações é possível ver Floki (Gustaf Skarsgård), cujo destino ainda é um mistério que precisa ser resolvido na série.

⚡On vous a déjà dit que la Saison 6 (partie 2) revenait en fin d'année? Et que nous annoncerons la date cet été ?! 😱😱 (Pour l'heure les dates qui circulent sont toutes des fausses dates) Posted by Vikings France on Thursday, June 4, 2020

É importante recordar que em entrevista a Vikings France, o criador Michael Hirst falou sobre a ida de Ubbe (Jordan Patrick Smith) à Terra Dourada junto ao o homem misterioso que diz ser Athelstan (Ray Stevenson), em busca de Floki.

“É outra pessoa e não o Athelstan do começo, obviamente. É complexo já que se contradiz e pode não estar dizendo a verdade sobre o que sabe sobre a possível morte de Floki. E assim, Ubbe está cheio de dúvidas, mas quer ir com ele e aprender com ele durante a viagem. O primeiro ponto é que esperamos que Othere o guie a Terra Dourada. E o segundo ponto é que, se houver um mistério sobre a morte de Floki, ele será quem o revelará”, explicou.

Ansiosos?