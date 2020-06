Rodrigo Lombardi se destaca como entrevistador em lives e pode ganhar programa na TV

Os repórteres Rafael Pessina e Cíntia Lima revelaram nesta quinta-feira, 4, que o ator Rodrigo Lombardi pode deixar as novelas depois da pandemia. De acordo com os colunistas do Melhor da Tarde, ele pode ganhar um programa de entrevistas devido ao seu sucesso em lives na internet.

"Ele realmente é muito bom, muito talentoso. Desde que a gente falou dessa notícia na reunião, a gente está acionando nossos contatos na Globo. É uma pessoa incrível, fez ótimos papeis e está se descobrindo como um excelente apresentador", disse Rafael Pessina.

"Ao longo do tempo, ele vem construindo uma carreira muito sólida. Ele é galã, mas já fez vilão também. Recentemente, fez um grande no papel no cinema. Talvez seja uma grande aposta da emissora", completou Cíntia Lima.

"Segundo as fontes que a gente apurou, existe uma parte da alta cúpula da emissora que tem vontade de investir nele como apresentador", contou Pessina. "É interessante porque ele também, pelo que a gente sente, ele se descobriu. Ele está recebendo pedidos de entrevista e ele vem recebendo críticas positivas", continuou Cíntia.

Durante a quarentena, ele já entrevistou via live algumas atrizes que contracenaram com ele, como Juliana Paes (Caminho das Índias) e Camila Queiroz (Verdades Secretas).