O discurso poderoso de Meghan Markle que foi seu “grito” de liberdade pós-realeza

Após algum tempo com pouquíssimos pronunciamentos políticos, Meghan Markle decidiu dar seu “grito” de liberdade após sua saída de realeza. Quando esteve na família real, a ex-atriz teve que reduzir o discurso por conta dos protocolos reais.

Contudo, agora ela pode ser livre para emitir sua opinião e foi exatamente o que fez. Após o assassinato de George Floyd, homem negro morto por um policial, implodiu nos Estados Unidos diversas manifestações contra o racismo. Meghan Markle, que é de família negra, decidiu também se manifestar sobre o caso.

“O que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade de Los Angeles, tem sido absolutamente devastador. Queria dizer a coisa certa e estava muito nervosa de que não conseguiria ou que seria mal interpretada. Então percebi que o único erro seria não dizer nada, porque a vida de George Floyd importava, a vida de Breonna Taylor importava, a vida de Philando Castile importava, a vida de Tami Rice importava, assim como as vidas de todos aqueles que sabemos os nomes e dos que não sabemos", disse Meghan Markle em discurso para estudantes.

A ex-atriz ainda disse aos estudantes que “sentia muito por ter que crescer em um mundo em que isso ainda está presente”. Ela ainda deixou uma mensagem de apoio para todos.

“Eu sei que você sabe que vidas negras são importantes. Então, estou empolgado com o que vocês farão no mundo”, disse Markle. "Estou excepcionalmente orgulhoso de vocês e desejo-lhes muitos parabéns por hoje, o começo de todo o impacto que vocês causarão no mundo como líderes que todos nós desejamos tão profundamente".

