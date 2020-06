José de Abreu deixa a Globo após 40 anos de casa

José de Abreu deixa a Globo após 40 anos de emissora. Segundo o próprio ator disse em uma live transmitida em suas redes sociais, seu contrato fixo acaba no fim de junho e não será renovado.

"Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Há dois meses, a gente começou uma negociação e fechamos há cerca de um mês. Semana passa, tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder. Vou me desligar da Globo no dia 30. Continuo trabalhando lá por obra certa, mas sem contrato. É uma nova maneira da emissora se relacionar com os artistas", disse o ator em uma live em que conversou com o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Seu último personagem na casa foi em "A Dona do Pedaço", em que interpretou Otávio, pai de Vivi Guedes (Paolla Oliveira). Segundo Abreu, ele deve participar de pelo menos duas novelas e então fechará contrato por cada obra.

Atualmente, ele mora na Nova Zelândia e diz que tentará trabalhar no exterior. "Estava muito difícil sobreviver fora do Brasil com o salário em real. Quando saí do Brasil a primeira vez, em 2014 o dólar estava R$ 2,22. Hoje, preciso de R$ 6 para comprar dólar. A conta não fecha nunca. Uma coisa que sempre tive vontade de tentar e vou tentar agora, aos 74 anos, é uma carreira internacional. Volto para a Globo, por obra certa, quando ela me chamar".