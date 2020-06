Babu Santana divulga playlist com mais de 7h de artistas negros

Em apoio ao movimento antirracista, o ex-BBB Babu Santana lançou uma playlist no Spotify com mais de 7 horas de músicas cantadas por artistas negros.

A lista, denominada "É som de PRETO", tem estilos musicais como rap, funk e MPB e inclui artistas como Karol Conka, Liniker e os Caramelows, Coruja BC1 e Baco Exu do Blues.

"Dia 26/05 fiz um post pedindo dicas pra vocês de músicas de artistas pretos. Caraca, foi demais! Recebi mais de 20 mil comentários com recomendações", contou Babu em sua conta do Instagram. "Deu uma trabalheira (gostosa) ouvir tudo, fazer o dever de casa e agora compartilho setlist do Paizão – que estará em construção. Sempre tem coisa boa e nova chegando na minha comunidade", completou.