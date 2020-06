Anne With An E: criadora da série explica o motivo pelo qual mostrou um lado mais sombrio de Anne

Anne é retratada no livro Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery como uma heroína ensolarada. No entanto, na série Anne With An E ela apresenta um lado mais “sombrio”. Moira Walley-Beckett, criadora da série, revelou em entrevista à TIME que fez isso para mostrar que a personagem é uma sobrevivente.

“Eu acho que ela escolhe ter coisas pelas quais ansiava. Ela escolhe otimismo porque o que mais haveria lá?”, revela. Diante disso, os flashbacks da vida difícil de Anne foram importantes para mostrar sua superação. “Sua imaginação salvou sua vida", diz Walley-Beckett.

“Não é apenas que ela tenha um cérebro feroz e fantástico – o que ela tem. Sua imaginação é um excelente mecanismo de enfrentamento”, explica.

Além disso, o lado sombrio de Anne foi trabalhado para que os espectadores pudessem se relacionar com a personagem.

“As pessoas, independentemente de suas circunstâncias, classe ou raça, podem se relacionar com esse jovem que superou tantos obstáculos e que é marginalizada e que não se encaixa”, diz ela. “Como ela é tão franca, otimista e destemida à sua maneira, nós nos projetamos nela e esperamos que talvez as coisas melhorem para nós”, finaliza.

LEIA TAMBÉM