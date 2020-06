Tiago Iorc faz live com música inédita nesta quarta

Tiago Iorc fará sua primeira live nesta quarta-feira (3), com direito a música inédita: "Você pra sempre em mim".

Para anunciar a live, Iorc usou o "desafio da farinha", que viralizou nas redes sociais no último mês, no qual o participante que responder "sim" para as perguntas tem que colocar o rosto em um prato de farinha.

O show online será transmitido no canal do Youtube do cantor às 21h.