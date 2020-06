Novo livro de J.K. Rowling já pode ser lido de graça em português

A obra mais recente da autora britânica J.K. Rowling, escrito ao longo da última década, já começou a ser publicado com tradução para múltiplas línguas, incluindo em português.

"The Ickabog" está disponível gratuitamente, dividido por capítulos, no site oficial do projeto. Clique para acessar.

"The Ickabog é uma história sobre verdade e abuso de poder. A ideia surgiu para mim mais de uma década atrás, ou seja, ele não foi escrito intencionalmente como uma resposta a nada do que está acontecendo no mundo hoje. Os temas são atemporais e dizem respeito à qualquer tempo ou país", escreve Rowling, no website.

Hoje com cinco capítulos publicados, o lançamento do livro será concluído em 17 de julho no Brasil. A versão física da obra será lançada em novembro, pela editora Rocco.