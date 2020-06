MasterChef: Jacquin desafia colegas com sua caixa misteriosa na live desta quarta

A temporada de lives do MasterChef no YouTube se encerra nesta quarta-feira, 3, às 21h. Na última edição do “Caixa Misteriosa: Desafio dos Chefs”, Ana Paula Padrão, Paola Carosella e Henrique Fogaça terão que cozinhar com os ingredientes escolhidos por Erick Jacquin.

“Há três semanas estou cozinhando, eu não aguento mais. Agora é a minha vez, vocês vão ver”, brinca o chef, que, segundo ele, escolheu o ingrediente mais versátil do mundo para seus colegas cozinharem.

A última live será comentada ao vivo no YouTube do MasterChef Brasil, onde os chefs e Ana Paula Padrão discutirão remotamente as escolhas das receitas e conversarão sobre gastronomia e boas soluções na cozinha em tempos de isolamento social.

As lives especiais começaram durante a recomendação de isolamento social no combate do novo coronavírus, e foi recebida de forma positiva entre o público do reality show. No dia 13 de maio, 125 mil pessoas assistiram ao conteúdo; já na quarta-feira seguinte, 20, houve aumento de 30 mil acessos em relação à primeira exibição, além de registrar um ganho de 22% de novos inscritos no canal. A live apresentada no último dia 27 contou com 197 mil visualizações e contabilizou um aumento de 60 mil acessos em relação a primeira Live.

Desde que a quarentena começou na cidade de São Paulo, as redes sociais do programa já cresceram mais de 130 mil usuários, mostrando o interesse por fãs e amantes de culinária – o Dicas MasterChef, quadro de receitas, apresentou sozinho mais de 5,3 milhões de impressões dos vídeos.

A live "Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs" é uma parceria entre Endemol Shine Brasil, Band e Vibra, empresa digital do Grupo Bandeirantes.

Sobre a Endemol Shine Brasil

Além de criar produções originais, a Endemol Shine Brasil traz para o país formatos internacionais, adaptando-os ao mercado local. A empresa também é especializada em licenciamento de marcas, projetos de Branded Content e digital, criando estratégias e conteúdos multiplataforma dinâmicos para marcas e canais. Para saber mais: www.endemolshine.com.br.

A Endemol Shine Brasil, uma divisão da Endemol Shine North America, faz parte da potência global de produção Endemol Shine Group. A empresa cria conteúdo para todas as plataformas e tem em seu catálogo sucessos mundiais, incluindo MasterChef, Big Brother, Black Mirror e Peaky Blinders. Como produtor e distribuidor, a Endemol Shine Group é composta por mais de 120 empresas e está presente em todos os principais mercados do mundo.

Em 2018, a Endemol Shine Group colocou no ar mais de 700 produções em 270 plataformas em mais de 70 territórios, viajando mais formatos do que qualquer concorrente.