A foto artística com a qual Alba Flores, de La Casa de Papel, promove uma mudança em sua vida

Alba Flores, protagonista da La Casa de Papel, também é o novo rosto da campanha internacional que promove o estilo de vida vegetariano, que ela pratica há dois anos, fazendo dela a imagem perfeita da organização animal norte-americana PETA.

Por meio dessa empresa, o artista espanhola tornou-se o embaixadora mundial para promover a conscientização e adicionar seguidores ao consumo vegetariano. E esse objetivo começou com uma foto na qual ela aparece cercada por ornamentos vegetais.

“Go veg” é o lema em inglês que significa 'Torne-se vegetariano' eles intitularam a arte da fotografia na qual Alba Flores está linda usando um vestido rosa transparente, cheio de flores, legumes e uvas na cabeça.

Com as mãos cruzadas, a atriz de 33 anos está segurando flores e alcachofras no peito. Desde 2017, a famosa atriz tomou conhecimento e decidiu se tornar vegetariana, depois de uma experiência que viveu em um jantar de Natal com a família quando viu a quantidade de comida que restava e que eles escolheram jogar fora o lixo,

LEIA TAMBÉM: