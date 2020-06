Música na Band Live exibe show da dupla Edson & Hudson

O Música na Band Live desta sexta-feira (5) leva ao ar, a partir das 22h45, um show exclusivo da dupla Edson & Hudson. No repertório, estarão sucessos que marcaram a trajetória dos sertanejos, como “Foi Deus”, “Deixa Eu Te Amar”, “Te Quero Pra Mim”, “Amor Demais”, “Sou Eu”, “Nosso Contrato”, “Fala”, entre outros.

Nascidos e criados em uma família circense, os irmãos começaram a carreira artística ainda muito jovens, cantando em praças, bares e rodeios com os pseudônimos de Pep e Pupi.

Em 1994, já como Edson e Hudson, tornaram-se conhecidos do público depois de participarem de um programa de calouros. A afinação e potência vocal de Edson, aliadas aos riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson, despertaram a atenção do universo sertanejo. Em 1995, eles gravaram o primeiro disco, que teve como carro-chefe a canção “Aprende a Me Amar”. A explosão do hit “Azul”, em 2002, ajudou a alavancar ainda mais a popularidade da dupla.

No entanto, em 2009, os artistas anunciaram a separação para colocar em prática os projetos individuais. A retomada da parceria aconteceu dois anos mais tarde, com direito à turnê Deu Saudade.

No ano passado, Huelinton Cadorini Silva (Edson) e Udson Cadorini Silva (Hudson) decidiram lançar o DVD “Amor + Boteco” para comemorar os 25 anos dedicados à indústria fonográfica. O trabalho, contendo 22 faixas, inclui regravações, novas composições e releituras.

Música na Band Live vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.