Batmóvel é tema de documentário gratuito disponível no YouTube

Para compensar o atraso no lançamento do novo filme do Batman, estrelado por Robert Pattinson e adiado para o ano que vem, a Warner disponibilizou gratuitamente o documentário “The Batmobile” (O Batmóvel, em tradução livre), no YouTube.

Lançado em 2012, ele trata da evolução e das diversas versões que o Batmóvel teve ao longo da história do morcego, contemplando HQs, filmes e séries.

Participam do longa diretores de alguns títulos de Batman, como Christopher Nolan, Joel Schumacher e Tim Burton, além de Christian Bale, que atuou em “O Cavaleiro das Trevas”.

Dirigido por Roko Belic, o filme está disponível, apenas em inglês e sem legendas, no canal da Warner Bros. Entertainment.