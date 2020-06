5 leituras obrigatórias de Franz Kafka, um dos autores mais influentes do século XX

Em 3 de junho de 1924 morreu com apenas 40 anos de idade o escritor tcheco Franz Kafka, um dos principais nomes da literatura moderna. Quase um século depois, sua obra continua atual. De acordar sendo um inseto a ser processado sem saber por quem, os enredos do criativo autor fazem a sociedade refletir sobre a impotência diante de um mundo alucinado (algo bem apropriado para os dias atuais em que vivemos).

Os textos de Kafka foram referência para escritores como Albert Camus, Gabriel García Márquez, George Orwell e Jorge Luis Borges. O nome do autor deu origem ao termo "kafkiano" que, em linhas gerais, significa tudo aquilo que é complicado, enganador e surreal. Confira os 5 livros que indicamos para relembrar sua obra:

1. A Metamorfose





A metamorfose é a mais célebre novela de Franz Kafka e uma das mais importantes de toda história da literatura. Sem a menor cerimônia, o texto coloca o leitor diante de um caixeiro viajante, o famoso Gregor Samsa, transformado em inseto monstruoso. A partir daí, a história e narrada com um realismo inesperado que associa o inverossímil e o senso de humor ao que e trágico, grotesco e cruel na condição humana, tudo no estilo transparente e perfeito desse mestre inconfundível da ficção universal. Compre a partir de R$ 16,13.

2. O processo





O processo apresenta o drama de Josef K., funcionário respeitado de um banco que, na manhã do seu trigésimo aniversário, é acusado e detido, apesar de não precisar ir para a prisão. A partir desse momento ele passa a ser um suspeito aos olhos de todos e começam a tratá-lo com desconfiança – inclusive no banco, onde seu trabalho é posto à prova. Josef K. inicia então uma peregrinação burocrática na tentativa de descobrir por que o acusam. Compre a partir de R$ 20,17.

3. Carta a meu pai





Nesta 'Carta a meu Pai', Franz Kafka procura analisar, numa deliberada tentativa para encontrar um ponto de apoio na areia movediça em que se constituíam as suas teorias sobre o mundo exterior, as suas relações com a família, mais particularmente com o pai. Compre a partir de R$ 15,40.

4. A Colônia Penal





"A Colônia Penal" é um livro onde estão reunidos relatos contos descrições de viagens histórias curtas e onde o gênio de Kafka se faz sentir em cada parágrafo. A narrativa que dá título ao livro por exemplo é um texto com requinte detalhista que como em outros textos do autor transforma o absurdo ora em cômico ora em normal para aqueles que presenciam. Compre a partir de R$ 30,00.

5. Pequena Fábula





Esse é para crianças, mas todas as idades irão gostar. Um rato percorre as ruas de uma cidade, sentindo que os muros e os espaços se estreitam cada vez mais e o acuam, até chegar a um beco sem saída onde o gato, que o espreitava o tempo todo, está a sua espera. Compre a partir de R$ 28,32.