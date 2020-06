Cozinheiros preparam obras de arte gastronômicas no MasterChef Profissionais

Nesta terça-feira (2), os oito participantes do MasterChef Profissionais terão como desafio preparar obras de arte gastronômicas. Em uma prova nunca antes vista em qualquer temporada do MasterChef no mundo, os cozinheiros terão de criar obras de arte com comida sobre uma mesa, sem nenhum prato, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC).

Divididos em quatro duplas, os competidores serão avaliados por artistas plásticos brasileiros renomados como Alex Flemming, Ana Elisa Egreja, Antonio Peticov, Fabio Miguez, Israel Macedo, Leda Catunda, Nina Pandolfo, Nino Cais e Rodrigo Andrade. Na prova de eliminação, o Duelo de Ingredientes. Duas duplas se enfrentam com o mesmo ingrediente obrigatório.

Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs



Além de matar as saudades do maior talent show de culinária do país assistindo à reapresentação da primeira temporada de MasterChef Profissionais, os fãs do programa poderão conferir uma novidade às quartas-feiras. Nesse período de isolamento social, o MasterChef Brasil apresenta um conteúdo inédito e multiplataforma que promete deixar as noites do público ainda mais saborosas.

Apresentado por Ana Paula Padrão, o Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs será uma disputa entre os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin e a apresentadora. A iniciativa é um projeto Vibra, empresa digital do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a Endemol Shine Brasil.

Em cada uma das quatro lives que acontecerão no YouTube do MasterChef Brasil, sempre às quartas-feiras, às 21h, um deles será desafiado a criar uma receita. Após a estreia em 13 de maio e outros dois episódios de muito sucesso, a última live será no dia 3 de junho no mesmo horário.