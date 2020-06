Em entrevista a Neto, Leo Dias comenta briga com Anitta: 'Fui obcecado por ela'

O jornalista Léo Dias disse em entrevista ao Craque Neto, no canal de YouTube do apresentador da Band, que foi “obcecado” pela cantora Anitta, sua atual desafeta. Para o biógrafo da artista, ela “sabe que não é uma cantora, é um produto”.

Leia mais:

Blackout Tuesday: entenda como começou o movimento das imagens pretas no Instagram

Atores negros de Glee questionam mensagem antirracista de Lea Michele

“Ela fatura muito mais em publicidade do que em show, mas precisa do show para se manter na mídia”, afirmou o jornalista em entrevista gravada no dia 14 de maio, um dia depois de uma discussão entre os dois – biógrafo e biografada –, e antes da troca mútua de acusações pública.

No papo com o Neto, no quadro “10 a 1”, Dias relata que, na véspera, foi procurado pela cantora e que tiveram uma conversa pouco amistosa. “A gente teve um leve bate-boca, joguei umas verdades na cara dela e disse que as pessoas não podem ser descartadas. A melhor amiga de ontem, ela passa e vira a cara hoje”, contou. Dias afirma ainda que Anitta é “genial” e que soube se reinventar para entrar no mundo dos artistas mais importantes do país. “Ela é suburbana, pobre e feia. Mudou de cara para ficar bonita e se juntou às pessoas certas”, disse.

Para ver mais vídeos, entre no canal Craque Neto 10, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações.

Assista à entrevista na íntegra: