Blackout Tuesday: entenda como começou o movimento das imagens pretas no Instagram

Artistas, bandas e gravadoras começaram, na manhã desta terça-feira (2), a postar imagens pretas no Instagram com a hashtag #BlackoutTuesday, que significa "apagão de terça" – um protesto silencioso contra o racismo.

O movimento começou quando as principais gravadoras dos Estados Unidos, como Atlantic Records, Columbia, Capital e Warner, anunciaram uma pausa no trabalho e na postagem de conteúdos para que os funcionários possam ir às manifestações antirracistas, que tiveram início após o assassinato de George Floyd, homem negro morto por um policial no estacionamento de uma loja em Minnesota.

A Atlantic Records lembrou que a indústria da música lucra predominantemente com o sucesso de artistas negros e ressaltou que a luta deve ser de longo prazo, e não de apenas 24 horas. A gravadora também divulgou uma lista do que pode ser feito além de publicar as fotos no Instagram, como ajudar a família de Floyd, doar para pagar a fiança de manifestantes presos e ler conteúdos antirracistas.

"Devido a eventos recentes, por favor se junte-se a nós enquanto tomamos um passo urgente para provocar responsabilidade e mudança. Como guardiões da cultura, é nossa responsabilidade não só se unir para celebrar as vitórias, mas também apoiar uns aos outros durante uma perda", escreveu a Warner. As gravadoras também utilizam a hashtag #TheShowMustBePaused, que significa "o show deve ser pausado".

"Não é um dia de folga, Ao invés disso, é um dia para refletir e pensar como seguir adiante em solidariedade", escreveu a Columbia, gravadora de artistas como Beyoncé e Lil Nas X.

Depois disso, bandas, empresas, artistas de peso e usuários do Instagram aderiram ao Blackout Tuesday, como Red Hot Chilli Peppers, Chico Buarque, Justin Bieber, Drake, o ator Terry Crews, Jennifer Aniston, entre outros. A hashtag já soma mais de 14 milhões de posts na rede social.