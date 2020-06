Atores negros de Glee questionam mensagem antirracista de Lea Michele

A série musical “Glee” (2009 – 2015) voltou ao centro das atenções na noite de segunda-feira (1º), após a atriz Samantha Ware acusar a então colega de elenco Lea Michele de microagressões durante as gravações da 6ª temporada.

Samantha, que viveu Jane na temporada final, respondeu a uma publicação no Twitter de Lea Michele, intérprete da protagonista Rachel Berry, em apoio ao movimento #BlackLivesMatter (#VidasNegrasImportam).

“Lembra quando você fez o meu primeiro trabalho na televisão um inferno na Terra? Porque eu não vou esquecer. Acho que você disse para todos que se tivesse a oportunidade você ‘defecaria na minha peruca’. Isto entre outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar minha carreira em Hollywood", afirmou.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020