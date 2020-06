5 séries para maratonar em junho na Amazon Prime, HBO Go e Netflix

Comédias românticas, suspenses e histórias reais são alguns dos ingredientes dos lançamentos de séries de junho – em português, espanhol e inglês.

1 -"CÓMO SOBREVIVIR SOLTERO"

A série criada pelos irmãos Zurita, a primeira em língua espanhola da Amazon Prime Video, segue a versão fictícia de um deles, Sebástian, que interpreta a si mesmo e descobre que sua namorada foi infiel a ele. Depois da humilhante ruptura, esse solteirão é jogado no mundo dos encontros e não tem ideia de como navegar por romances digitais. Sebastián se refugia com seus amigos solteiros ao se dar conta de que não é o único desafortunado em encontrar o amor. De quebra, Christian Chávez, Maite Perroni e Alfonso Herrera, trio de atores de “Rebelde”, têm participação especial no seriado.

Estreia dia 26, na Amazon Prime Video

2 – "REALITY Z"

Mais um lançamento nacional da Netflix, é baseado em “Dead Set”, minissérie britânica do criador de “Black Mirror”. Trata-se de um terror satírico que acompanha um grupo de pessoas no único abrigo em meio a um apocalipse zumbi: a casa de um reality show de confinamento no Rio de Janeiro. Entre os participantes dos dez episódios está Sabrina Sato.

Estreia dia 10, na Netflix

3 – "EL PRESIDENTE"

O lançamento leva para as telinhas a história de corrupção que ficou conhecida por FifaGate, em 2015, e deve agradar aos fãs da bola. A série explora o escândalo esportivo por meio do protagonista Sergio Jadue, presidente de um pequeno clube de futebol chileno. A direção é do argentino Armando Bó, ganhador do Oscar de melhor roteiro por “Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)”.

Estreou sexta-feira (5), na Amazon Prime Video

4 – "A BUSCA"

Esta série, protagonizada por Regina Blandón e Dario Yazbek, é baseada numa história real que chocou a sociedade mexicana em 2010: o desaparecimento e a morte da menina Paulette. Esta será a terceira temporada de “Historia de un crimen” (“História de um crime”, em tradução livre), série antológica que trata de crimes controversos.

Estreia dia 12, na Netflix

5 – "PERRY MASON"

Baseada nos personagens criados pelo autor Erle Stanley Gardner, a série dramática segue as origens do advogado defensor criminalista mais lendário da ficção norte-americana. A história, que se passa na Los Angeles da década de 1930, é protagonizada por Matthew Rhys, vencedor de Emmy no papel de Perry Mason, e tem na sua produção Robert Downey Jr.

Estreia dia 21, na HBO Go