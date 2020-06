5 séries de suspense ainda pouco conhecidas na Netflix; confira a lista de arrepiar

Você está procurando uma boa série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

Glitch

Um policial e uma médica encaram um mistério cheio de emoção quando sete pessoas da cidade voltam dos mortos em excelente forma. E sem explicação.

Hemlock Grove

Segredos são apenas uma parte do quotidiano da pequena cidade de Hemlock Grove, mas os mais sinistros estão à vista de todos.

Locke & Key

Após a morte do pai, três irmãos mudam-se com a mãe para a mansão ancestral do pai, onde descobrem chaves mágicas que desbloqueiam poderes… e segredos.

Luna Nera

Na Itália do século VXII, uma adolescente descobre o seu destino em uma família de bruxas, mas o pai do seu namorado planeja capturá-la por bruxaria.

October Faction

Emoções monstruosas envolvem a família de Fred e Deloris, caçadores do sobrenatural e pais dos gêmeos Viv e Geoff, que também escondem seus próprios segredos.