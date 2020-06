5 filmes da Netflix com batalhas épicas para recordar 'Vikings' e 'Game Of Thrones'

Séries como "Vikings" e "Game Of Thrones" conquistaram fãs com grandes batalhas. Veja 5 filmes disponíveis no Netflix com disputas épicas:

Outlaw King

Depois de ser coroado rei da Escócia, o lendário Robert "The Bruce" luta para recuperar o controle. Mas ele acaba sendo derrotado em um ataque surpresa pelo rei inglês.

The King

Após a morte de seu pai, Henrique V é coroado rei, forçado a comandar a Inglaterra, o governante precisa amadurecer rapidamente para manter o país consideravelmente seguro durante os 100 anos de guerra contra a França.

Assassin's Creed

Callum descobre que ele descende de uma misteriosa sociedade secreta, os Assassinos, e acumula conhecimentos e habilidades incríveis para enfrentar a organização opressiva e poderosa dos Templários hoje.

Ben Hur

A história épica de Judah Ben-Hur, um príncipe falsamente acusado de traição por seu irmão adotivo Messala, um oficial do exército romano.

God Of War

Durante o século 16, os piratas japoneses proliferam ao longo da costa chinesa.