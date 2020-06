Zach Roerig, ator de 'The Vampire Diaries', é preso por dirigir embriagado

O ator Zach Roerig, de 35 anos, foi preso por dirigir embriagado na cidade de Montpelier, em Ohio, Estados Unidos. De acordo com o portal TMZ, o flagrante ocorreu no dia 24 de maio.

Veja também:

Voo tripulado da SpaceX fez história neste fim de semana

Maratona de Boston é cancelada pela primeira vez na história

Roerig, conhecido por interpretar o personagem Matt Donovan na série “The Vampire Diaries”, foi abordado por uma viatura policial que notou a falta da placa da frente no veículo do artista. O ator apresentou sinais de embriaguez, falhou no teste de sobriedade e foi detido.

Ainda segundo o portal TMZ, ele foi liberado no dia seguinte e terá que se apresentar à Justiça nesta quinta-feira (4). Roerig não se manifestou sobre o episódio.