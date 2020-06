Viola Davis se une a campanha que pede justiça a João Pedro

Sempre atenta aos movimentos negros ao redor do mundo, Viola Davis encampou uma causa brasileira neste fim de semana. A atriz compartilhou no domingo (31), o link da petição que pede justiça a João Pedro Mattos Pinto, garoto de 14 anos que foi morto durante operação policial em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, há duas semanas.

A petição, feita por meio da plataforma Change.org, visa pressionar as autoridades por políticas que impeçam o genocídio da população negra.

João Pedro foi baleado na barriga dentro de sua casa após ser confundido com um suspeito. Ele foi levado de helicóptero, sem que a família soubesse de seu paradeiro até o dia seguinte, quando seu corpo foi encontrado no necrotério.