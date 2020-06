Rita Lee diz que está compondo na quarentena e não descarta lançar novo álbum

Em isolamento social há anos, Rita Lee voltou a aparecer e surpreendeu os fãs em uma entrevista neste domingo (31). Em entrevista ao Fantástico, a cantora afirmou que está compondo durante a quarentena e que não descarta produzir um novo álbum com músicas inéditas.

O último disco de Rita Lee, Reza, foi lançado há 8 anos. Depois disso, ela se afastou dos palcos e do público para viver em um sítio no interior de São Paulo. De acordo com a cantora, uma das músicas do possível disco seria Vírus do Horror, um punk sobre a pandemia de covid-19.

Ela disse ainda que retornaria aos palcos neste ano, no show de estreia de seu filho, Beto Lee, em 18 de abril. No entanto, o evento foi adiado por conta da pandemia.