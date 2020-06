O dia em que Kate Middleton usou um vestido floral igual ao da princesa Diana

Kate Middleton é reconhecido por seus looks assim como Lady Di. É bem provável que a duquesa de Cambridge se inspire muito na princesa Diana. Isso porque ela já foi vista algumas vezes com looks muito parecidos. É o caso no seu vestido floral.

.

A duquesa o usou para levar a princesa Charlotte para seu primeiro dia de escola em 5 de setembro de 2019. E não é somente o vestido que é parecido. A duquesa também copiou o momento. Lady Dy usou o vestido floram usava para deixar o príncipe Harry na escola em 1992.

